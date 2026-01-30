Tennis-Djokovic beats Sinner to set up Alcaraz final at Australian Open
Novak Djokovic beat defending champion Jannik Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 on Friday to reach the Australian Open final.
Djokovic will seek a record-extending 11th Melbourne Park title and standalone 25th Grand Slam trophy when he faces Carlos Alcaraz on Sunday.
