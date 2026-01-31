BRIEF-Barclays Recommends Going Long Brent Call Spreads
* RECOMMENDS BUYING $70/B MINUS $75/B CALL SPREADS IN DECEMBER 2026 BRENT FUTURES ($1.60/B AT THE TIME OF WRITING) * SAYS MARKET REACTION HAS SO FAR AFFIRMED OUR VIEW THAT GEOPOLITICAL TENSIONS POSE ASYMMETRIC UPSIDE RISK TO OIL PRICES, WITH BRENT CLIMBING ABOVE $70/B, HIGHER THAN IT WAS BEFORE THE ONSET OF THE 12-DAY WAR LAST YEAR.
* REITERATES BASE CASE THAT IT LIKELY FIZZLES OUT WITHOUT MAJOR IMPLICATIONS FOR SUPPLY AND PRESENT A FRAMEWORK FOR THINKING ABOUT THE POTENTIAL RISK OF A SUPPLY DISRUPTION
