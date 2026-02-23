BRIEF-Juventus FC SpA Says H1 Revenues And Income Of EUR 260.6 Million
Juventus FC SpA: * JUVENTUS FC SPA - H1 REVENUES AND INCOME OF EUR 260.6 MILLION
* JUVENTUS FC SPA - REPORTS €2.5 MILLION LOSS FOR H1 2025/2026 * JUVENTUS FC SPA - H1 PROFIT BEFORE TAX EUR 1.3 MILLION
* JUVENTUS FC SPA - OUTLOOK: THE NET RESULT AND THE OPERATING CASH-FLOW FOR THE 2025/2026 YEAR ARE STILL EXPECTED TO BE NEGATIVE Source text: Further company coverage:
