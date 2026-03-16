BHP's Court Victory and Ongoing Mariana Dam Litigation Saga
BHP succeeded in dismissing a contempt of court case in the UK related to its litigation funding efforts, aiming to prevent Brazilian municipalities from suing over the 2015 Mariana dam disaster. The case underscores ongoing legal challenges as BHP contests liability for the environmental catastrophe.
United Kingdom
- United Kingdom
In a legal victory, BHP successfully dismissed a contempt of court case in the UK, which involved its funding of litigation efforts to thwart Brazilian municipalities from suing in London over the catastrophic 2015 Mariana dam collapse.
The ruling comes as BHP plans to challenge its liability for the disaster, intensifying the prolonged legal battle. Claimants, representing numerous Brazilians and local governments, claim BHP influenced the judicial process by backing a lawsuit from a Brazilian mining group.
BHP, which denies wrongdoing, argues the London case serves as a redundant legal proceeding amid ongoing reparation efforts in Brazil. Meanwhile, a significant compensation agreement was reached, and further trials are set for 2027.
ALSO READ
Oscar Triumphs: Jessie Buckley Shines in 'Hamnet', Brazilian Breakthrough, and Hollywood's Dazzling Night
Vedanta's Strategic Funding: A Boost to Balance Sheet and Investor Confidence
Brazil's Brilliance: Oscars Spotlight South American Cinema Surge
Unveiling Ancient Mysteries: From Giant Dinosaurs in Brazil to Roman Medicinal Practices
Ireland and Brazil Shine at the Oscars as Tensions Loom