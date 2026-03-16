BHP's Court Victory and Ongoing Mariana Dam Litigation Saga

BHP succeeded in dismissing a contempt of court case in the UK related to its litigation funding efforts, aiming to prevent Brazilian municipalities from suing over the 2015 Mariana dam disaster. The case underscores ongoing legal challenges as BHP contests liability for the environmental catastrophe.

Devdiscourse News Desk | London | Updated: 16-03-2026 18:44 IST | Created: 16-03-2026 18:44 IST
BHP's Court Victory and Ongoing Mariana Dam Litigation Saga
  United Kingdom

In a legal victory, BHP successfully dismissed a contempt of court case in the UK, which involved its funding of litigation efforts to thwart Brazilian municipalities from suing in London over the catastrophic 2015 Mariana dam collapse.

The ruling comes as BHP plans to challenge its liability for the disaster, intensifying the prolonged legal battle. Claimants, representing numerous Brazilians and local governments, claim BHP influenced the judicial process by backing a lawsuit from a Brazilian mining group.

BHP, which denies wrongdoing, argues the London case serves as a redundant legal proceeding amid ongoing reparation efforts in Brazil. Meanwhile, a significant compensation agreement was reached, and further trials are set for 2027.

TRENDING

1
Andhra Pradesh Braces for Thunderstorms: IMD Issues Weather Alert

Andhra Pradesh Braces for Thunderstorms: IMD Issues Weather Alert

 India
2
Wall Street Surges: Meta's AI Layoffs Drive Market Rally Amidst Global Tensions

Wall Street Surges: Meta's AI Layoffs Drive Market Rally Amidst Global Tensi...

 Global
3
Brothers Under Investigation for Antisemitic Attack Plot in France

Brothers Under Investigation for Antisemitic Attack Plot in France

 France
4
Gulf Tensions Spike Oil Prices Amid Global Inflation Concerns

Gulf Tensions Spike Oil Prices Amid Global Inflation Concerns

 Global

