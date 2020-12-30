BRIEF-Astrazeneca Says Its COVID-19 Vaccine Authorised In UK

BRIEF-Astrazeneca Says Its COVID-19 Vaccine Authorised In UKReuters | Updated: 30-12-2020 13:01 IST | Created: 30-12-2020 12:35 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - ASTRAZENECA'S COVID-19 VACCINE AUTHORISED IN UK
* ASTRAZENECA - WORKING WITH UK GOVERNMENT, FIRST VACCINATIONS TO BEGIN EARLY IN NEW YEAR * ASTRAZENECA - REGULATORY INTERACTIONS CONTINUE AROUND WORLD FOR NEXT APPROVALS
* ASTRAZENECA - AUTHORISATION RECOMMENDS TWO DOSES ADMINISTERED WITH AN INTERVAL OF BETWEEN FOUR AND 12 WEEKS * ASTRAZENECA - AIMS TO SUPPLY MILLIONS OF DOSES IN Q1 AS PART OF AN AGREEMENT WITH GOVERNMENT TO SUPPLY UP TO 100 MILLION DOSES IN TOTAL.
* ASTRAZENECA - ADDITIONAL SAFETY AND EFFICACY DATA FOR VACCINE WILL CONTINUE TO ACCUMULATE FROM ONGOING CLINICAL TRIALS * ASTRAZENECA - SEEKING EMERGENCY USE LISTING FROM WHO FOR ACCELERATED PATHWAY TO VACCINE AVAILABILITY IN LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
* ASTRAZENECA - WORKING WITH GLOBAL PARTNERS TO CONTINUE BUILDING MANUFACTURING CAPACITY OF UP TO 3 BILLION DOSES OF VACCINE GLOBALLY IN 2021 ON ROLLING BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:
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