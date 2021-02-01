BRIEF-Bayer To Produce CureVac COVID-19 Vaccine At Wuppertal Site

BRIEF-Bayer To Produce CureVac COVID-19 Vaccine At Wuppertal SiteReuters | Updated: 01-02-2021 15:31 IST | Created: 01-02-2021 15:09 IST
* BAYER SAYS WUPPERTAL IS IMPORTANT SITE FOR PRODUCING CUREVAC COVID-19 VACCINE
* BAYER SAYS CUREVAC COVID-19 VACCINE WILL BE PRODUCED IN WUPPERTAL * CUREVAC SAYS LOOKING CLOSELY AT BRAZIL VARIANT
* CUREVAC SAYS DON'T KNOW YET HOW LONG MEMORY EFFECT OF COVID-19 VACCINE WILL LAST * CUREVAC SAYS IMPORTANT TO HAVE ADDITIONAL PRODUCTION CAPACITIES TO PRODUCE VACCINES AGAINST NEW VARIANTS
* PREMIER OF GERMAN STATE OF NRW SAYS HAVE HALVED TIME NEEDED TO APPROVE VACCINE PRODUCTION * GERMAN HEALTH MINISTER SAYS AHEAD OF VACCINE SUMMIT: GERMAN AGE RECOMMENDATION FOR ASTRAZENECA VACCINE COULD CHANGE ONCE WE HAVE MORE INFO Further company coverage:
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