BRIEF-Oxford Announces Trial Investigating Dosing With Alternating Vaccines

BRIEF-Oxford Announces Trial Investigating Dosing With Alternating VaccinesReuters | Updated: 04-02-2021 13:25 IST | Created: 04-02-2021 13:25 IST
Oxford University: * OXFORD LEADS FIRST TRIAL INVESTIGATING DOSING WITH ALTERNATING VACCINES
* OXFORD - IS TO LEAD FIRST TRIAL TO EXPLORE ALTERNATING DIFFERENT COVID-19 VACCINES, TO EXPLORE THE POTENTIAL FOR FLEXIBILITY IN DELIVERY * OXFORD - THE TRIAL, REFERRED TO AS THE COVID-19 HETEROLOGOUS PRIME BOOST STUDY OR ‘COM-COV’ STUDY, WILL RECRUIT OVER 800 VOLUNTEERS AGED 50
* OXFORD - ‘COM-COV’ STUDY TO EVALUATE FOUR DIFFERENT COMBINATIONS OF PRIME AND BOOSTER VACCINATION * OXFORD UNIVERSITY - ALTERNATING DIFFERENT COVID-19 VACCINES FOR FLEXIBILITY IN DELIVERY AND LOOK TO HOW TO INCREASE PROTECTION AGAINST NEW STRAINS. Source text : (https://bit.ly/2YFuhJn) Further company coverage:
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