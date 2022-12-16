BRIEF-EMA Recommends Converting Marketing Authorisation Of Jcovden Shot To A Standard One
European Medicines Agency: * EMA: RECOMMENDED CONVERTING CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION OF COVID-19 VACCINE JCOVDEN TO A STANDARD MARKETING AUTHORISATION
* EMA: CHMP ADOPTED POSITIVE OPINION FOR IMJUDO TO BE USED IN COMBINATION WITH IMFINZI FOR TREATMENT OF ADULTS WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA * EMA: RECOMMENDED TO EXTEND USE OF ORIGINAL SPIKEVAX VACCINE, SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 AS BOOSTER DOSE IN CHILDREN AGED 6 TO 11 YEARS
* EMA SAYS CHMP RECOMMENDED GRANTING A CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION FOR THE ADVANCED THERAPY MEDICINAL PRODUCT (ATMP) HEMGENIX * EMA: CHMP ADOPTED POSITIVE OPINION FOR TREMELIMUMAB ASTRAZENECA
* EMA: CHMP ADOPTED POSITIVE OPINION FOR POMBILITI FOR TREATMENT OF GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE II Further company coverage:
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