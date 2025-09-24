Paracetamol in Pregnancy: Unveiling the Risks and Reality
President Trump advised pregnant women to avoid paracetamol over possible autism links, despite Australia's safety affirmation. Research shows mixed results. A recent study on 2.5 million Swedish children found no significant autism risk when considering genetic factors. The overarching advice remains careful paracetamol use during pregnancy.
US President Donald Trump recently advised pregnant women to avoid paracetamol due to potential autism links in children, contrasting with Australia's reassurances on the drug's safety. As it stands, paracetamol remains a commonly used pain and fever reliever during pregnancy.
A 2021 expert panel review warned of altered fetal development from paracetamol, associating it with neurodevelopmental disorders, including autism and ADHD. Updated guidance from Australia's Therapeutic Goods Administration continues to support its safe use, despite emerging concerns.
A Harvard study reviewing data from millions of Swedish children found minimal increased autism risk related to paracetamol, highlighting genetic factors as significant. This underscores the complexity of determining autism causes, advocating mindful medication use in pregnancy.
