Left Menu

Paracetamol in Pregnancy: Unveiling the Risks and Reality

President Trump advised pregnant women to avoid paracetamol over possible autism links, despite Australia's safety affirmation. Research shows mixed results. A recent study on 2.5 million Swedish children found no significant autism risk when considering genetic factors. The overarching advice remains careful paracetamol use during pregnancy.

Devdiscourse News Desk | Sydney | Updated: 24-09-2025 12:29 IST | Created: 24-09-2025 12:29 IST
Paracetamol in Pregnancy: Unveiling the Risks and Reality
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Australia

US President Donald Trump recently advised pregnant women to avoid paracetamol due to potential autism links in children, contrasting with Australia's reassurances on the drug's safety. As it stands, paracetamol remains a commonly used pain and fever reliever during pregnancy.

A 2021 expert panel review warned of altered fetal development from paracetamol, associating it with neurodevelopmental disorders, including autism and ADHD. Updated guidance from Australia's Therapeutic Goods Administration continues to support its safe use, despite emerging concerns.

A Harvard study reviewing data from millions of Swedish children found minimal increased autism risk related to paracetamol, highlighting genetic factors as significant. This underscores the complexity of determining autism causes, advocating mindful medication use in pregnancy.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Terror on Tracks: Jafar Express Under Siege

Terror on Tracks: Jafar Express Under Siege

 Pakistan
2
UN Snapback Mechanism: Impact on Iran's Oil Sector

UN Snapback Mechanism: Impact on Iran's Oil Sector

 United Arab Emirates
3
Federica Brignone: A Determined Comeback from Injury

Federica Brignone: A Determined Comeback from Injury

 France
4
NSS Shifts Stance: Implications for Kerala Politics

NSS Shifts Stance: Implications for Kerala Politics

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From Bitcoin to Solana: IMF Outlines Blockchain Consensus Risks for Supervisors

Aging Population and Limited AI Gains Put Japan’s Labor Market at a Crossroads, IMF Says

IMF Study: Corruption and Finance Block Growth of Firms in Sub-Saharan Africa

Resilient health systems key to Europe’s future, warns WHO in landmark new report

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025