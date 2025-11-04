Sheinbaum Rejects U.S. Military Intervention Plans in Mexico
Mexican President Claudia Sheinbaum firmly denied any possibility of U.S. military intervention in Mexico despite recent reports suggesting otherwise. Sheinbaum emphasized her government's stance against such actions following an NBC News report about U.S. anti-cartel mission planning. The Trump administration has conducted recent military strikes in Latin America targeting alleged drug traffickers.
Mexican President Claudia Sheinbaum strongly opposed U.S. military involvement in Mexico, asserting it "won't happen" despite increasing American military activities in Latin America. Her statement responded to an NBC News article detailing U.S. plans for anti-cartel operations within Mexico.
During a morning press conference, Sheinbaum, who has consistently resisted U.S. military intervention offers, reiterated her stance after being questioned about the report. She highlighted that there were no indications or agreements for such action.
In recent months, the Trump administration has intensified military operations in the region, executing fatal attacks on alleged drug trafficking vessels, though evidence supporting these claims remains unsubstantiated.
(With inputs from agencies.)
