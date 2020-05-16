BRIEF-J.C. Penney Files For Bankruptcy Protection

BRIEF-J.C. Penney Files For Bankruptcy ProtectionReuters | Updated: 16-05-2020 04:06 IST | Created: 16-05-2020 04:06 IST
J C Penney Company Inc: * JCPENNEY TO REDUCE DEBT AND STRENGTHEN FINANCIAL POSITION THROUGH RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
* JCPENNEY TO REDUCE DEBT AND STRENGTHEN FINANCIAL POSITION THROUGH RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT * J C PENNEY COMPANY INC - RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT SUPPORTED BY APPROXIMATELY 70% OF FIRST LIEN LENDERS
* J C PENNEY COMPANY - SECURES $900 MILLION IN DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING * J C PENNEY COMPANY INC - HAS APPROXIMATELY $500 MILLION IN CASH ON HAND AS OF CHAPTER 11 FILING DATE
* J C PENNEY COMPANY INC - FILES VOLUNTARY CHAPTER 11 PETITIONS TO IMPLEMENT FINANCIAL RESTRUCTURING PLAN * J C PENNEY COMPANY INC - STORES WILL CLOSE IN PHASES THROUGHOUT CHAPTER 11 PROCESS
* J C PENNEY COMPANY INC - AS PART OF DIP COMMITMENT WILL EXPLORE ADDITIONAL OPPORTUNITIES INCLUDING A THIRD-PARTY SALE PROCESS * J C PENNEY COMPANY INC - WILL REDUCE ITS STORE FOOTPRINT
* J C PENNEY COMPANY INC - FIRST PHASE OF CLOSURES, INCLUDING SPECIFIC STORE DETAILS AND TIMING, WILL BE DISCLOSED IN COMING WEEKS * J C PENNEY - FILED VOLUNTARY PETITIONS FOR REORG UNDER CHAPTER 11 IN U.S. BANKRUPTCY COURT FOR SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS, IN CORPUS CHRISTI, TX
* J C PENNEY - DIP FINANCING, WITH CASH FLOW GENERATED BY ONGOING OPERATIONS, IS EXPECTED TO BE SUFFICIENT TO MEET OPERATIONAL & RESTRUCTURING NEEDS Source text for Eikon: Further company coverage:
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