BRIEF-ByteDance Names Kevin Mayer Chief Operating Officer

BRIEF-ByteDance Names Kevin Mayer Chief Operating OfficerReuters | Updated: 19-05-2020 02:33 IST | Created: 19-05-2020 02:33 IST
* BYTEDANCE NAMES KEVIN MAYER CHIEF OPERATING OFFICER
* BYTEDANCE SAYS IT NAMED KEVIN MAYER COO OF BYTEDANCE, EFFECTIVE JUNE 1 * BYTEDANCE - IN HIS ROLE AS COO, KEVIN MAYER WILL LEAD MUSIC, GAMING, HELO, EMERGING BUSINESSES, AND WILL SERVE AS CEO OF TIKTOK
* BYTEDANCE - ALEX ZHU, CURRENT PRESIDENT OF TIKTOK, WILL TRANSITION TO BYTEDANCE VP OF PRODUCT & STRATEGY * BYTEDANCE - KELLY ZHANG AND LIDONG ZHANG WILL CONTINUE TO LEAD CHINA BUSINESS AS CEO AND CHAIRMAN OF BYTEDANCE CHINA, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage:
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