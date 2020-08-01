BRIEF-News Corp Says Received A Letter From James R. Murdoch Tendering His Resignation From Board

BRIEF-News Corp Says Received A Letter From James R. Murdoch Tendering His Resignation From BoardReuters | Updated: 01-08-2020 04:27 IST | Created: 01-08-2020 04:27 IST
News Corp:
* NEWS CORP - ON JULY 31 RECEIVED A LETTER FROM JAMES R. MURDOCH TENDERING HIS RESIGNATION FROM COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS EFFECTIVE IMMEDIATELY
* NEWS CORP - JAMES MURDOCH SAID HIS RESIGNATION WAS DUE TO DISAGREEMENTS OVER CERTAIN EDITORIAL CONTENT PUBLISHED BY CO'S NEWS OUTLETS, CERTAIN OTHER STRATEGIC DECISIONS Source text: (https://bit.ly/3k101SE) Further company coverage: