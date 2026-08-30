Ukraine says it hits an oil refinery and a military air base in Russia
Ukraine has struck an oil refinery in Russia's Leningrad region and a military air base in Krasnodar region overnight, the Ukrainian military said on Sunday.
Ukraine has struck an oil refinery in Russia's Leningrad region and a military air base in Krasnodar region overnight, the Ukrainian military said on Sunday.
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