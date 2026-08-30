Ukraine says it hits an oil refinery and a military air base in Russia

Reuters | Updated: 30-08-2026 14:15 IST | Created: 30-08-2026 14:15 IST
Ukraine says it hits an oil refinery and a military air base in Russia

‌Ukraine ​has ‌struck an oil refinery ‌in Russia's ‌Leningrad ⁠region and ​a ⁠military ⁠air base ​in Krasnodar region ⁠overnight, the ⁠Ukrainian ​military ⁠said on Sunday.

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