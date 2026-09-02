Iraq's oil exports rose to around 2.34 million bpd in August, officials say
Iraq's oil exports rose to around 2.34 million barrels per day (bpd) in August, up from about 1.35 million bpd in July, two Iraqi energy officials said.
Iraq's oil exports rose to around 2.34 million barrels per day (bpd) in August, up from about 1.35 million bpd in July, two Iraqi energy officials said.
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