HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day five
Highlights of the fifth day at the U.S. Open on Thursday (times GMT): 1510 PLAY BEGINS
Play began in New York under mostly clear skies, with temperatures hovering around 22 degrees Celsius. READ MORE:
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U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON THURSDAY (prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 ET)
13-Naomi Osaka (Japan) v Katerina Siniakova (Czech Republic) 9-Taylor Fritz v Mattia Bellucci (Italy)
Paula Badosa (Spain) v 4-Coco Gauff (U.S.) 1-Alexander Zverev (Germany) v Quentin Halys (France)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET) 3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Karen Khachanov (Russia)
Oleksandra Oliynykova (Ukraine) v 17-Alexandra Eala (Philippines) Gael Monfils (France) v 14-Learner Tien (U.S.)
Jessica Bouzas Maneiro (Spain) v 2-Elena Rybakina (Kazakhstan)