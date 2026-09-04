Sri Lanka ex-president's son arrested on graft charges, police says
The son of Sri Lanka's former president Mahinda Rajapaksa, Namal Rajapaksa, has been arrested on graft charges, a police spokesperson said on Friday.
The son of Sri Lanka's former president Mahinda Rajapaksa, Namal Rajapaksa, has been arrested on graft charges, a police spokesperson said on Friday.
Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.
By submitting, you agree that we may use your email address to respond.