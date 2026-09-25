Ukraine hit two Russian oil refineries, Zelenskiy says
Ukraine hit two Russian oil refineries overnight, President Volodymyr Zelenskiy said on Friday.
Zelenskiy said facilities in Perm and Novoshakhtinsk had been struck.
Ukraine hit two Russian oil refineries overnight, President Volodymyr Zelenskiy said on Friday.
Zelenskiy said facilities in Perm and Novoshakhtinsk had been struck.
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