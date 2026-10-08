Chinese commerce minister meets with EU trade chief in Beijing
Chinese Commerce Minister Wang Wentao met with European Trade Commissioner Maros Sefcovic in Beijing on Thursday, the Chinese commerce ministry said.
Chinese Commerce Minister Wang Wentao met with European Trade Commissioner Maros Sefcovic in Beijing on Thursday, the Chinese commerce ministry said.
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