Ukraine says it damaged six Russian military jets in missile strike on airfield

Reuters | Updated: 15-10-2026 15:13 IST | Created: 15-10-2026 15:13 IST
Ukraine says it damaged six Russian military jets in missile strike on airfield

​Ukraine's military said on Thursday it had ‌damaged six Russian Su-34M military aircraft in an overnight strike on the Borisoglebsk ‌airfield in Russia's Voronezh region.

In a ‌statement on Telegram, Ukraine's military general staff said it had confirmed damage of varying ⁠degrees ​to ⁠all six aircraft. The Su-34M is a large fighter-bomber, ⁠costing tens of millions of US dollars ​apiece and frequently used by Russia ⁠to drop devastating glide bombs onto Ukrainian ⁠cities ​near the frontline.

Ukraine's said on Telegram it used its Neptune coastal missile ⁠system in the attack. Reuters could not ⁠independently ⁠verify the battlefield reports.

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