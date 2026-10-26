Russian missile strikes on Ukraine's Kharkiv kill two, injure four, mayor says
Russian forces launched strikes on Monday on Kharkiv, Ukraine's second-largest city, killing two people and injuring four, Mayor Ihor Terekhov said on Telegram. Terekhov said there had been three strikes on a city district. A high-rise apartment block and private homes had been damaged.
Regional Governor Oleh Syniehubov said Russian forces had launched missiles at the city, a frequent target of Russian attacks about 30 km (18 miles) from the Russian border.