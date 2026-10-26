​Russian forces ​launched ‌strikes on Monday ​on Kharkiv, Ukraine's second-largest ‌city, killing two people and injuring four, Mayor Ihor ‌Terekhov said on Telegram. Terekhov ‌said there had been three strikes on a ⁠city district. ​A ⁠high-rise apartment block and ⁠private homes had been damaged.

Regional ​Governor Oleh Syniehubov said ⁠Russian forces had launched missiles ⁠at ​the city, a frequent target of ⁠Russian attacks about 30 km (18 miles) ⁠from ⁠the Russian border.