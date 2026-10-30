North Korea's Kim urges 'absolute superiority' in drone technology at weapons exhibition
North Korean leader Kim Jong Un called for his country to seize "absolute superiority" in drone technology, speaking at an unmanned aeronautical technology exhibition and weapons demonstration, state media KCNA reported on Friday.
A firepower demonstration followed the exhibition, KCNA said. It involved tactical suicide attack drones, tactical cruise missiles, multi-purpose drones and a battalion of 600mm multiple rocket launchers.