Motor racing-List of Formula One world champions  

Reuters | Updated: 02-11-2026 04:04 IST | Created: 02-11-2026 04:04 IST
Motor racing-List of Formula One world champions  

List of Formula One world champions after ​Mercedes' Kimi Antonelli won his first ​title in Mexico City ‌on Sunday: - - - -

2026 - ​Kimi Antonelli (Italy), Mercedes 2025 - Lando Norris (Britain), McLaren

2024 - Max Verstappen (Netherlands), Red Bull 2023 - Verstappen, Red Bull

2022 - Verstappen, Red Bull 2021 - Verstappen, Red ‌Bull

2020 - Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 2019 - Hamilton, Mercedes

2018 - Hamilton, Mercedes 2017 - Hamilton, Mercedes

2016 - Nico Rosberg (Germany) Mercedes 2015 - Hamilton, Mercedes

2014 - Hamilton, Mercedes 2013 - Sebastian Vettel (Germany) Red Bull

2012 - Vettel, Red Bull 2011 - Vettel, Red Bull

2010 - Vettel, Red ‌Bull 2009 - Jenson Button (Britain) Brawn

2008 - Hamilton, McLaren 2007 - Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari

2006 - Fernando Alonso (Spain) Renault 2005 - Alonso, ‌Renault

2004 - Michael Schumacher (Germany) Ferrari 2003 - Schumacher, Ferrari

2002 - Schumacher, Ferrari 2001 - Schumacher, Ferrari

2000 - Schumacher, Ferrari 1999 - Mika Hakkinen (Finland) McLaren

1998 - Hakkinen, McLaren 1997 - Jacques Villeneuve (Canada) Williams

1996 - Damon Hill (Britain) Williams 1995 - Schumacher, Benetton

1994 - Schumacher, Benetton 1993 - Alain Prost (France) Williams

1992 - Nigel Mansell (Britain) ⁠Williams 1991 - Ayrton ​Senna (Brazil) McLaren

1990 - Senna, ⁠McLaren 1989 - Prost, McLaren

1988 - Senna, McLaren 1987 - Nelson Piquet (Brazil) Williams

1986 - Prost, McLaren 1985 - Prost, McLaren

1984 - Niki Lauda (Austria) McLaren 1983 - Piquet, ⁠Brabham

1982 - Keke Rosberg (Finland) Williams 1981 - Piquet, Brabham

1980 - Alan Jones (Australia) Williams 1979 - Jody Scheckter (South Africa) Ferrari

1978 - Mario Andretti (U.S.) Lotus 1977 - ​Lauda, Ferrari

1976 - James Hunt (Britain) McLaren 1975 - Lauda, Ferrari

1974 - Emerson Fittipaldi (Brazil) McLaren 1973 - Jackie Stewart (Britain) ⁠Tyrrell

1972 - Fittipaldi, Lotus 1971 - Stewart, Tyrrell

1970 - Jochen Rindt (Austria) Lotus 1969 - Stewart, Matra

1968 - Graham Hill (Britain) Lotus 1967 - Denny Hulme (New Zealand) Brabham

1966 - ⁠Jack ​Brabham (Australia) Brabham 1965 - Jim Clark (Britain) Lotus

1964 - John Surtees (Britain) Ferrari 1963 - Clark, Lotus

1962 - Hill, BRM 1961 - Phil Hill (U.S.) Ferrari

1960 - Brabham, Cooper 1959 - Brabham, Cooper

1958 - Mike Hawthorn (Britain) Ferrari 1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina) ⁠Maserati

1956 - Fangio, Lancia/Ferrari 1955 - Fangio, Mercedes

1954 - Fangio, Mercedes/Maserati 1953 - Alberto Ascari (Italy) Ferrari

1952 - Ascari, Ferrari 1951 - Fangio, Alfa Romeo

1950 - ⁠Giuseppe Farina (Italy) Alfa ⁠Romeo - - - -

Multiple champions: 7 - Schumacher, Hamilton

5 - Fangio 4 - Prost, Vettel, Verstappen

3 - Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna 2 - Alonso, Ascari, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Graham

Hill. Drivers by ‌country:

11- Britain 3 - ‌Brazil, Finland, Germany, Italy

2- Australia, Austria, United ​States

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