Rugby-Prendergast fit as Ireland make six changes for Argentina
Ireland flyhalf Sam Prendergast has been passed fit to play against Argentina in the Nations Championship in Dublin on Friday after recovering from a wrist injury. Team: 15-Hugo Keenan, 14-Rob Baloucoune, 13-Robbie Henshaw, 12-Stuart McCloskey, 11-Mack Hansen, 10-Sam Prendergast, 9-Craig Casey, 8-Sean Jansen, 7-Nick Timoney, 6-Ryan Baird, 5-Tadhg Beirne, 4-Joe McCarthy, 3-Tadhg Furlong, 2-Dan Sheehan (captain), 1-Andrew Porter.
Replacements: 16-Ronan Kelleher, 17-Tom O'Toole, 18-Sam Illo, 19-James Ryan, 20-Josh van der Flier, 21-Jamison Gibson-Park, 22-Ciaran Frawley, 23-Bundee Aki. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ed Osmond)