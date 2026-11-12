Russian attack damages eight Ukrainian regions, hits Kyiv apartment block, PM says

A ​Russian ​overnight attack ‌caused damage in ​eight Ukrainian regions, ‌mainly targeting energy and transport infrastructure, the Ukrainian Prime Minister ‌said on Thursday. In a post ‌on Telegram, Sergiy Koretskyi said that a drone hit ⁠a ​nine-story ⁠residential building in Kyiv in ⁠the morning, killing one person ​and injuring at least ⁠six. Three people were rescued.

Russia ⁠also ​struck a power generation facility in Zaporizhzhia and ⁠high-voltage substations in the ⁠Odesa ⁠and Rivne regions, Koretskyi said.