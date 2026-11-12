Russian attack damages eight Ukrainian regions, hits Kyiv apartment block, PM says

Reuters | Updated: 12-11-2026 14:15 IST | Created: 12-11-2026 14:15 IST
Russian attack damages eight Ukrainian regions, hits Kyiv apartment block, PM says

A ​Russian ​overnight attack ‌caused damage in ​eight Ukrainian regions, ‌mainly targeting energy and transport infrastructure, the Ukrainian Prime Minister ‌said on Thursday. In a post ‌on Telegram, Sergiy Koretskyi said that a drone hit ⁠a ​nine-story ⁠residential building in Kyiv in ⁠the morning, killing one person ​and injuring at least ⁠six. Three people were rescued.

Russia ⁠also ​struck a power generation facility in Zaporizhzhia and ⁠high-voltage substations in the ⁠Odesa ⁠and Rivne regions, Koretskyi said.

TRENDING

1
Why Acting Before El Nino Strikes Could Cut Costs and Protect Vulnerable Household Livelihoods

Why Acting Before El Nino Strikes Could Cut Costs and Protect Vulnerable Hou...

Global
2
AI and Jobs Across 50 Countries: Why Technology Alone Cannot Deliver Shared Progress
Blog

AI and Jobs Across 50 Countries: Why Technology Alone Cannot Deliver Shared ...

Global
3
World Science Day: WHO Unite Global Partners to Strengthen Public Trust in Science

World Science Day: WHO Unite Global Partners to Strengthen Public Trust in S...

Global
4
Tennis-Noskova beats Gauff to reach WTA Finals semis, Pegula stays in hunt

Tennis-Noskova beats Gauff to reach WTA Finals semis, Pegula stays in hunt

Global

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

Behind Europe’s Farm Payments: A Study of Support, Early Setbacks and Lasting Gains

What Keeps Rwanda’s Women Farmers From Using AI to Protect Their Banana Crops?

One Supply Chain, Two Pressures: The Carbon Cost Hidden in Türkiye’s Fertiliser Trade

Saving Fuel Without Draining the Battery: A New AI Approach to Hybrid Car Management

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026