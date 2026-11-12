Russian attack damages eight Ukrainian regions, hits Kyiv apartment block, PM says
A Russian overnight attack caused damage in eight Ukrainian regions, mainly targeting energy and transport infrastructure, the Ukrainian Prime Minister said on Thursday. In a post on Telegram, Sergiy Koretskyi said that a drone hit a nine-story residential building in Kyiv in the morning, killing one person and injuring at least six. Three people were rescued.
Russia also struck a power generation facility in Zaporizhzhia and high-voltage substations in the Odesa and Rivne regions, Koretskyi said.