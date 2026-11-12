Rugby-Ireland make seven changes for Fiji as Beirne takes captaincy
Ireland coach Andy Farrell has made seven changes to the team to take on Fiji in Saturday's Nations Championship clash in Dublin. Team: 15-Mack Hansen, 14-Rob Baloucoune, 13-Jamie Osborne, 12-Bundee Aki, 11-Tommy O’Brien, 10-Sam Prendergast, 9-Jamison Gibson-Park, 8-Nick Timoney, 7-Josh van der Flier, 6-Ryan Baird, 5-Tadhg Beirne (captain), 4-James Ryan, 3-Tadhg Furlong, 2-Ronan Kelleher, 1-Andrew Porter
Replacements: 16-Tom Stewart, 17-Tom O'Toole, 18-Sam Illo, 19-Darragh Murray, 20-James McNabney, 21-Craig Casey, 22-Ciaran Frawley, 23-Stuart McCloskey (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)