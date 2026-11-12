Rugby-Ireland make seven changes for Fiji as Beirne takes captaincy

Reuters | Updated: 12-11-2026 20:50 IST | Created: 12-11-2026 20:50 IST
Rugby-Ireland make seven changes for Fiji as Beirne takes captaincy

Ireland coach Andy Farrell has ​made seven changes to the ​team to take on Fiji ‌in ​Saturday's Nations Championship clash in Dublin. Team: 15-Mack Hansen, 14-Rob Baloucoune, 13-Jamie Osborne, 12-Bundee Aki, 11-Tommy O’Brien, 10-Sam Prendergast, ⁠9-Jamison Gibson-Park, 8-Nick Timoney, 7-Josh van der Flier, 6-Ryan Baird, 5-Tadhg Beirne (captain), 4-James ⁠Ryan, 3-Tadhg ⁠Furlong, 2-Ronan Kelleher, 1-Andrew Porter

Replacements: 16-Tom Stewart, 17-Tom O'Toole, 18-Sam Illo, 19-Darragh Murray, 20-James McNabney, 21-Craig Casey, 22-Ciaran Frawley, ‌23-Stuart McCloskey (Writing ‌by Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Toby Davis)

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