Rugby-Beauden Barratt named All Blacks captain in much changed team for Wales test

Reuters | Updated: 12-11-2026 21:10 IST | Created: 12-11-2026 21:10 IST
Rugby-Beauden Barratt named All Blacks captain in much changed team for Wales test

Veteran back Beauden Barrett has ​been named as New Zealand ​captain for the first time ‌as ​coach Dave Rennie on Thursday rotated his line-up for Saturday's Nations Championship clash against Wales in Cardiff. Team: 15-Beauden Barrett, 14-Fehi Fineanganofo, 13-Quinn Tupaea, 12-Anton Lienert-Brown, 11-Josh Moorby, ⁠10-Richie Mo’unga, 9-Cortez Ratima, 8-Wallace Sititi, 7-Peter Lakai, 6-Anton Segner, 5-Josh Lord, 4-Scott ⁠Barrett, 3-Fletcher ⁠Newell, 2-Asafo Aumua, 1-George Bower

Replacements: 16-George Bell, 17-Xavier Numia, 18-Pasilio Tosi, 19-Jamie Hannah, 20-Ethan Blackadder, 21-Leicester Fainga’anuku, 22-Kyle Preston, ‌23-Rieko Ioane (Writing ‌by Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Toby Davis)

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