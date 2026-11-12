Rugby-Fiji make sweeping changes for Ireland clash

Reuters | Updated: 12-11-2026 22:03 IST | Created: 12-11-2026 22:03 IST
Rugby-Fiji make sweeping changes for Ireland clash

Fiji have retained only six starters ​from last week’s loss to ​France in their line-up to ‌take ​on Ireland in the Nations Championship in Dublin on Saturday. Team: 15-Ponipate Loganimasi, 14-Selestino Ravutaumada, 13-Setareki Bituniyata, 12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, ⁠10-Ben Volavola, 9-Frank Lomani, 8-Peceli Yato (captain), 7-Lekima Tagitagivalu, 6-Mesake Vocevoce, 5-Isoa Nasilasila, 4-Joseva ⁠Tamani, 3-Luke Tagi, ⁠2-Tevita Ikanivere, 1-Peni Ravai

Replacements: 16-Zuriel Togiatama, 17-Vilikesa Nairau, 18-Inoke Ravuiwasa, 19-Kitione Salawa, 20-Elia Canakaivata, 21-Terio Tamani, 22-Caleb Muntz, ‌23-Iosefo Masi. (Writing ‌by Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Ed Osmond)

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