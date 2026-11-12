Rugby-Fiji make sweeping changes for Ireland clash
Fiji have retained only six starters from last week’s loss to France in their line-up to take on Ireland in the Nations Championship in Dublin on Saturday. Team: 15-Ponipate Loganimasi, 14-Selestino Ravutaumada, 13-Setareki Bituniyata, 12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, 10-Ben Volavola, 9-Frank Lomani, 8-Peceli Yato (captain), 7-Lekima Tagitagivalu, 6-Mesake Vocevoce, 5-Isoa Nasilasila, 4-Joseva Tamani, 3-Luke Tagi, 2-Tevita Ikanivere, 1-Peni Ravai
Replacements: 16-Zuriel Togiatama, 17-Vilikesa Nairau, 18-Inoke Ravuiwasa, 19-Kitione Salawa, 20-Elia Canakaivata, 21-Terio Tamani, 22-Caleb Muntz, 23-Iosefo Masi. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ed Osmond)