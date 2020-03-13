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BRIEF-American Airlines Announces Additional Adjustments To Its Schedule In Response To Decreased Travel Demand Due To Coronavirus

  • Reuters
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  • Updated: 13-03-2020 09:10 IST
  • |
  • Created: 13-03-2020 09:10 IST
BRIEF-American Airlines Announces Additional Adjustments To Its Schedule In Response To Decreased Travel Demand Due To Coronavirus

American Airlines Group Inc: * ANNOUNCED ADDITIONAL ADJUSTMENTS TO ITS SCHEDULE IN RESPONSE TO DECREASED TRAVEL DEMAND DUE TO CORONAVIRUS (COVID-19)

* REDUCE INTERNATIONAL CAPACITY FOR SUMMER SEASON BY 34% VERSUS PREVIOUS SELLING SCHEDULE * CONTINUE TO OPERATE FLIGHTS TO AND FROM EUROPE FOR UP TO SEVEN DAYS TO ENSURE CUSTOMERS AND EMPLOYEES CAN RETURN HOME

* REDUCE SERVICE TO SOUTH AMERICA, INCLUDING A SUSPENSION OF FLIGHTS TO ARGENTINA * SUSPENDED FLIGHTS ARE EXPECTED TO RESUME AS EARLY AS MAY 7

* 50% REDUCTION IN APRIL TRANS-ATLANTIC CAPACITY * DELAYING START OF SOME SEASONAL ROUTES TO EARLY MAY

* AMERICAN - HAS OFFERED TO WAIVE CHANGE FEES FOR CUSTOMERS WHO PURCHASED TICKETS PRIOR TO MARCH 11 FOR TRAVEL TO EUROPE, INCLUDING UK, THROUGH MAY 31 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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