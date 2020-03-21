BRIEF-UAE banks to ease pressure on customers hit by virus -WAM news agency
State news agency WAM:
* UAE'S EMIRATES NBD, DUBAI ISLAMIC, EMIRATES ISLAMIC BANK, MASHREQBANK AND COMMERCIAL BANK OF DUBAI TAKE MEASURES TO EASE ECONOMIC PRESSURES ON CUSTOMERS DUE TO CORONAVIRUS FROM APRIL 1 TO JUNE 30 * PRIORITY IN GRANTING SUPPORT MEASURES FOR MAIN SECTORS THAT CONTRIBUTE TO STATE ECONOMY, INCLUDING HEALTHCARE, AVIATION, HOSPITALITY, RETAIL, EVENT MANAGEMENT, CONSUMER GOODS AND EDUCATION
* MEASURES FOR THE ABOVE SECTORS INCLUDE OPTION TO RESCHEDULE LOANS, DELAYING LOANS, OR REDUCING LOAN INSTALLMENTS IF NEEDED * BANKS REDUCE MINIMUM REQUIRED BALANCE FOR BUSINESSES TO 10,000 DIRHAMS
* MEASURES ALSO INCLUDE GRANTING GRACE PERIOD OF UP TO THREE MONTHS TO CUSTOMERS WHO OBTAINED RETAIL LOANS AND WERE PLACED ON UNPAID LEAVE * OTHER MEASURES INCLUDE SCRAPPING OR REDUCING FEES, INCLUDING SOME REAL ESTATE AND FOREIGN EXCHANGE FEES
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