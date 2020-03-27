Left Menu
Development News Edition

BRIEF-Houston Mayor Turner Says City Has Enough Supplies To Administer Covid-19 Testing Sites Through Saturday

  • Reuters
  • |
  • Updated: 27-03-2020 03:40 IST
  • |
  • Created: 27-03-2020 03:40 IST
BRIEF-Houston Mayor Turner Says City Has Enough Supplies To Administer Covid-19 Testing Sites Through Saturday

* HOUSTON MAYOR SYLVESTER TURNER SAYS CITY HAS ENOUGH SUPPLIES TO ADMINISTER COVID-19 TESTING SITES THROUGH SATURDAY

* TURNER SAYS HOUSTON SHOULD RECEIVE 5,000 COVID-19 TESTS BY FRIDAY * TURNER SAYS HOUSTON'S BUTLER TEST SITE HAS TESTED MORE THAN 11,000 PEOPLE FOR COVID-19

* TURNER SAYS EXPECTS HOUSTON CASES OF COVID-19 TO RISE AS MORE TESTS ADMINISTERED * TURNER SAYS HOUSTON HAVING TO BID ON PRIVATE MARKET FOR N95 MASKS, BUT HAVING TROUBLE OUTBIDDING OTHER MUNICIPALITIES

* TURNER SAYS CITY PULLING $5 MILLION FROM ITS ECONOMIC STABILIZATION FUND TO BUY MORE MASKS, PAY FOR CITY EMPLOYEES TO BE QUARANTINED IN HOTELS IF NEEDED * TURNER SAYS HOUSTON TO COORDINATE MENTAL HEALTH CARE FOR FAMILIES, OTHERS STUCK AT HOME DURING COVID-19 LOCKDOWN

* THERE IS CAPACITY AT HOUSTON-AREA HOSPITALS, CITY OFFICIALS SAY * TURNER SAYS WORKING HARD TO MAKE SURE HOUSTON'S HOSPITALS DO NOT EXCEED CAPACITY

* TURNER SAYS PRICES FOR N95 MASKS ON PRIVATE MARKETPLACE HAVE JUMPED FROM $4/MASK TWO DAYS AGO TO $5.65/MASK ON THURSDAY Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Ernest Scheyder)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

Download The Devdiscourse News App for Latest News.

TRENDING

This Is Us Season 4 finale: How are Kevin's twins so much younger than Jack Junior?

Mia Khalifa didn't take shower for 2 days, know more on her recent activities

Trade War, COVID 19 and Beyond: How Pandemic is defining a New World Order

Song Hye-Kyo’s ex-hubby Song Joong-Ki returns to S Korea, actor under self-quarantine

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Ebola to COVID 19: Did Geopolitics prevail over Professionalism in WHO

World Health Organization WHO is perceived as one of the most professional bodies of the United Nations. However, the role of WHO has come under question in handling outbreak two deadly diseases Ebola Viral Disease EVD and novel Coronaviru...

Trade War, COVID 19 and Beyond: How Pandemic is defining a New World Order

While we are confined in our homes, the world is changing faster than ever. Geopolitics in the time pandemic is defining a new world order. The transformation is happening in almost all the walks of life but the million-dollar question is ...

India on lockdown: Are home deliveries safe from coronavirus?

The companies in the industry have taken several steps to minimize the risk but the delivery agents are still out there all day and are on the frontline in terms of exposure and risk to the spread of COVID 19. ...

Geopolitics in the time of Pandemic: How COVID 19 is defining a New World Order

While we are confined in our homes, the world is changing faster than ever. The transformation is happening in almost all the walks of life but the million-dollar question is Who will lead the post-pandemic world...

Videos

Latest News

Saudi-Led coalition destroys drones launched by Yemen's Houthis towards Kingdom

Saudi-Led coalition intercepted and destroyed drones launched by Iran-aligned Yemens Houthis towards civilian targets in Saudi cities of Abha and Khamis Mushait, state news agency spa said early Friday, citing the coalition spokesman Colone...

Australian federal, state leaders meet to discuss coronavirus pandemic

Australian federal and state leaders will meet on Friday, the countrys prime minister said, amid growing expectations the largest states could enforce a wide-ranging lockdown to contain the coronavirus pandemic.Further fiscal support measur...

South Africa begins 'unprecedented' military-patrolled lockdown

South Africa came under a nationwide military-patrolled lockdown on Friday, joining other African countries imposing strict curfews and shutdowns in an attempt to halt the spread of the coronavirus across the continent. Some 57 million peop...

A survivor of Seattle-area nursing home outbreak heads home

81-year-old Judie Shape tested positive for coronavirus just days after checking into the Life Care nursing home near Seattle, where three dozen people have died in one of the earliest and deadliest U.S. outbreaks.On Thursday, she went home...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2020