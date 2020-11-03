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BRIEF-UK'S FCA Announces Further Proposals To Support Mortgage Borrowers Impacted By Coronavirus

Reuters | London | Updated: 03-11-2020 02:02 IST | Created: 03-11-2020 01:52 IST
BRIEF-UK'S FCA Announces Further Proposals To Support Mortgage Borrowers Impacted By Coronavirus
Representative image Image Credit: Needpix

* UK'S FCA ANNOUNCES FURTHER PROPOSALS TO SUPPORT MORTGAGE BORROWERS IMPACTED BY CORONAVIRUS

* UK'S FCA PROPOSING TO EXTEND AVAILABILITY OF PAYMENT DEFERRALS TO SUPPORT BORROWERS WHO ARE EXPERIENCING PAYMENT DIFFICULTIES BECAUSE OF CORONAVIRUS * UK'S FCA SAYS UNDER FCA'S PROPOSALS, BORROWERS WOULD HAVE UNTIL 31 JANUARY 2021 TO REQUEST A PAYMENT DEFERRAL

* UK'S FCA IS ALSO PROPOSING THAT NO ONE WILL HAVE THEIR HOME REPOSSESSED WITHOUT THEIR AGREEMENT UNTIL AFTER 31 JANUARY 2021 * UK'S FCA SAYS URGING CONSUMERS NOT TO CONTACT THEIR LENDER UNTIL THE ENHANCED MEASURES ARE IN PLACE. LENDERS WILL SOON PROVIDE FURTHER INFORMATION

* UK'S FCA SAYS TAILORED SUPPORT WILL STILL BE OFFERED BUT WE ARE PROPOSING TO EXTEND PAYMENT DEFERRALS FOR ADDITIONAL SUPPORT Source text: https://bit.ly/3ehplBo

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