Mumbai, Nov 3 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Nov 3 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 03-11-2020 18:19 IST | Created: 03-11-2020 18:19 IST
BULLION CLOSING(INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 62250.00 STANDARD GOLD (99.5) : 51037.00 PURE GOLD (99.9) : 51242.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 03111730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 62250.00 STANDARD GOLD (99.5) : 51037.00 PURE GOLD (99.9) : 51242.00 PTI MUM SVC SHWSHW
- READ MORE ON:
- RS PER kg