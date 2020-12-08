Mumbai, Dec 8 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Dec 8 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 08-12-2020 17:52 IST | Created: 08-12-2020 17:52 IST
BULLION CLOSING(INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 63839.00 STANDARD GOLD (99.5) : 49583.00 PURE GOLD (99.9) : 49782.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 08121730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 63839.00 STANDARD GOLD (99.5) : 49583.00 PURE GOLD (99.9) : 49782.00 PTI MUM SVC SHWSHW
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