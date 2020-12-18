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BRIEF-EMA Says Documents Belonging To Third Parties Were Unlawfully Accessed In Cyber Attack

Reuters | Updated: 18-12-2020 23:52 IST | Created: 18-12-2020 23:52 IST
BRIEF-EMA Says Documents Belonging To Third Parties Were Unlawfully Accessed In Cyber Attack

* EMA SAYS ENGAGED SPECIALISED THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER TO SUPPORT FULL INVESTIGATION CURRENTLY BEING CARRIED OUT RE CYBERATTACK

* EMA SAYS CONCERNED THIRD PARTIES IDENTIFIED AT THIS STAGE HAVE BEEN CONTACTED AND DULY INFORMED * EMA SAYS SO FAR, INVESTIGATION HAS REVEALED THAT A LIMITED NUMBER OF DOCUMENTS BELONGING TO THIRD PARTIES WERE UNLAWFULLY ACCESSED Source (https://bit.ly/3mugXRn)

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