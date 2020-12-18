BRIEF-EMA Says Documents Belonging To Third Parties Were Unlawfully Accessed In Cyber Attack

BRIEF-EMA Says Documents Belonging To Third Parties Were Unlawfully Accessed In Cyber AttackReuters | Updated: 18-12-2020 23:52 IST | Created: 18-12-2020 23:52 IST
* EMA SAYS ENGAGED SPECIALISED THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER TO SUPPORT FULL INVESTIGATION CURRENTLY BEING CARRIED OUT RE CYBERATTACK
* EMA SAYS CONCERNED THIRD PARTIES IDENTIFIED AT THIS STAGE HAVE BEEN CONTACTED AND DULY INFORMED * EMA SAYS SO FAR, INVESTIGATION HAS REVEALED THAT A LIMITED NUMBER OF DOCUMENTS BELONGING TO THIRD PARTIES WERE UNLAWFULLY ACCESSED Source (https://bit.ly/3mugXRn)