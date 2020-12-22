Mumbai, Dec 22 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Dec 22 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 22-12-2020 18:27 IST | Created: 22-12-2020 18:27 IST
BULLION CLOSING(INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 67,114.00STANDARD GOLD (99.5) : 49,938.00 PURE GOLD (99.9) : 50,139.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 22121730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 67,114.00STANDARD GOLD (99.5) : 49,938.00 PURE GOLD (99.9) : 50,139.00PTI MUM SVC SHWSHW