IPL Scoreboard: CSK vs RR

Rajasthan Royals Innings Jos Buttler b Jadeja 49 Manan Vohra c Jadeja b Curran 14 Sanju Samson c Bravo b Curran 1 Shivam Dube lbw b Jadeja 17 David Miller lbw b Moeen 2 Riyan Parag c Jadeja b Moeen 3 Rahul Tewatia c Gaikwad b Bravo 20 Chris Morris c Jadeja b Moeen 0 Jaydev Unadkat c Jadeja b Thakur 24 Chetan Sakariya not out 0 Mustafizur Rahman not out 0 Extras: (b 1, lb 3, w 8, nb 1) 13 Total: (For 9 wickets, 20 overs) 143 Fall of Wickets: 1/30 2/45 3/87 4/90 5/92 6/95 7/95 8/137 9/143 Bowling: Deepak Chahar 3-0-32-0, Sam Curran 4-0-24-2, Shardul Thakur 3-0-20-1, Ravindra Jadeja 4-0-28-2, Dwayne Bravo 3-0-28-1, Moeen Ali 3-0-7-3.

