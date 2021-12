India vs SL U-19 Asia Cup Final Scoreboard

Scoreboard of the U-19 Asia Cup final between India and Sri Lanka here on Friday.

Sri Lanka U-19 Innings: Chamindu Wickramasinghe c Bawa b Ravi Kumar 2 Shevon Daniel c Aaradhya Yadav b Bawa 6 Anjala Bandara lbw b Tambe 9 Sadisha Rajapaksa c Rasheed b Ostwal 14 Pawan Pathiraja b Tambe 4 Ranuda Somarathne lbw b Ostwal 7 Dunith Wellalage c Bawa b Ostwal 9 Raveen de Silva run out 15 Yasiru Rodrigo not out 19 Matheesha Pathirana c Raghuvanshi b Hangargekar 14 Extras: (LB-1 W-6) 7 Total: (For 9 wickets in 38 overs) 106 Fall of wickets: 1/4 2/15 3/31 4/37 5/47 6/57 7/57 8/82 9/106 Bowling: Rajvardhan Hangargekar 8-1-26-1, Ravi Kumar 8-1-17-1, Raj Bawa 7-0-23-1, Kaushal Tambe 6-0-23-2, Vicky Ostwal 8-3-11-3, Nishant Sindhu 1-0-5-0.

India U-19 Innings (Target: 102 runs from 32 overs) Angkrish Raghuvanshi not out 56 Harnoor Singh lbw b Rodrigo 5 Shaik Rasheed not out 31 Extras: (LB-1 W-11) 12 Total: (For 1 wicket in 21.3 overs) 104 Fall of wickets: 1/8 Bowling: Yasiru Rodrigo 3-1-12-1, Treveen Mathew 2-1-2-0, Dunith Wellalage 6-0-30-0, Chamindu Wickramasinghe 2-0-11-0, Matheesha Pathirana 3.3-0-20-0, Raveen de Silva 2-0-14-0, Sadisha Rajapaksa 3-0-14-0.

