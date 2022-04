Sunrisers Hyderabad Abhishek Sharma c Manish Pandey b Avesh Khan 13 Kane Williamson c Andrew Tye b Avesh Khan 16 Rahul Tripathi c Ravi Bishnoi b Krunal Pandya 44 Aiden Markram c Rahul b Krunal Pandya 12 Nicholas Pooran c Deepak Hooda b Avesh Khan 34 Washington Sundar c Rahul b Holder 18 Abdul Samad c de Kock b Avesh Khan 0 Romario Shepherd c Ayush Badoni b Holder 8 Bhuvneshwar Kumar c de Kock b Holder 1 Umran Malik not out 1 Extras (lb-4, w-5, nb-1) 10 Total (For 9 wkts, 20 Overs) 157 Fall of Wickets: 1-25, 2-38, 3-82, 4-95, 5-143, 6-143, 7-154, 8-156, 9-157 Bowling: Jason Holder 4-0-34-3, Krunal Pandya 4-0-27-2, Avesh Khan 4-0-24-4, Andrew Tye 4-0-39-0, Ravi Bishnoi 4-0-29-0.

