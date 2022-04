Scoreboard of the IPL match between CSK and SRH on Saturday.

Scoreboard Chennai Super Kings Robin Uthappa c Markram b Washington Sundar 15 Ruturaj Gaikwad b T Natarajan 16 Moeen Ali c Tripathi b Markram 48 Ambati Rayudu c Markram b Washington Sundar 27 Shivam Dube c Umran Malik b T Natarajan 3 Ravindra Jadeja c Williamson b Bhuvneshwar 23 MS Dhoni c Umran Malik b Marco Jansen 3 Dwayne Bravo not out 8 Chris Jordan not out 6 Extras (b 0, lb 0, w 5, nb 0, p 0) 5 Total (For 7 wkts, 20 Overs) 154 Fall of Wickets: 1-25, 2-36, 3-98, 4-108, 5-110, 6-122, 7-147 Bowling: Bhuvneshwar Kumar 4-0-36-1, Marco Jansen 4-0-30-1, Washington Sundar 4-0-21-2, T Natarajan 4-0-30-2, Umran Malik 3-0-29-0, Aiden Markram 1-0-8-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)