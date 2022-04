IPL Scoreboard: RCB vs CSK

Royal Challengers Bangalore Innings: Faf du Plessis c Jordan b Theekshana 8 Anuj Rawat lbw b Theekshana 12 Virat Kohli c Dube b Choudhary 1 Glenn Maxwell b Jadeja 26 Shahbaz Ahmed b Theekshana 41 Suyash Prabhudessai b Theekshana 34 Dinesh Karthik c Jadeja b Bravo 34 Wanindu Hasaranga c Jordan b Jadeja 7 Akash Deep c Rayudu b Jadeja 0 Mohammed Siraj not out 14 Josh Hazlewood not out 7 Extras: (NB-1 W-8) 9 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 193 Fall of wickets: 1/14 2/20 3/42 4/50 5/110 6/133 7/146 8/146 9/171 Bowling: Moeen Ali 3-0-19-0, Mukesh Choudhary 3-0-40-1, Maheesh Theekshana 4-0-33-4, Ravindra Jadeja 4-0-39-3, Chris Jordan 2-0-20-0, Dwayne Bravo 4-0-42-1.

