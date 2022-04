SCOREBOARD: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore

Delhi Capitals: Prithvi Shaw c Anuj Rawat b Siraj 16 David Warner lbw b W Hasaranga 66 Mitchell Marsh run out 14 Rishabh Pant c Kohli b Siraj 34 Rovman Powell c Karthik b Hazlewood 0 Lalit Yadav c Prabhudessai b Hazlewood 1 Shardul Thakur c Karthik b Hazlewood 17 Axar Patel not out 10 Kuldeep Yadav not out 10 Extras: 5 (lb-1, w-4) 5 Total: 173/7 in 20 overs Fall of wickets: 50-1, 94-2, 112-3, 112-4, 115-5, 142-6, 156-7 Bowling: Glenn Maxwell 2-0-14-0, Mohammed Siraj 4-0-31-2, Josh Hazlewood 4-0-28-3, Shahbaz Ahmed 2-0-19-0, Harshal Patel 4-0-40-0, Wanindu Hasaranga 4-0-40-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)