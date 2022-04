IPL Scoreboard: CSK vs GT

Gujarat Titans: Wriddhiman Saha c Ruturaj Gaikwad b Ravindra Jadeja 11 Shubman Gill c Uthappa b Mukesh Choudhary 0 Vijay Shankar c Dhoni b M Theekshana 0 Abhinav Manohar c Moeen b M Theekshana 12 David Miller not out 94 Rahul Tewatia c Ravindra Jadeja b DJ Bravo 6 Rashid Khan c Moeen b DJ Bravo 40 Alzarri Joseph c Chris Jordan b DJ Bravo 0 Lockie Ferguson not out 0 Extras: (B-4, LB-1, W-1, NB-1) 7 Total: (7 wkts, 19.5 Overs) 170 Fall of Wickets: 1-1, 2-2, 16-3, 48-4, 87-5, 157-6, 157-7.

Bowler: Mukesh Choudhary 3-0-18-1, Maheesh Theekshana 4-0-24-2, Chris Jordan 3.5-0-58-0, Ravindra Jadeja 3-0-25-1, Moeen Ali 2-0-17-0, Dwayne Bravo 4-1-23-3.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)