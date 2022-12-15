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BRIEF-HSBC Spokesperson Says Co Remains On Track To Hit All Financial Targets

Reuters | Updated: 15-12-2022 11:56 IST | Created: 15-12-2022 11:53 IST
BRIEF-HSBC Spokesperson Says Co Remains On Track To Hit All Financial Targets
Representative image Image Credit: Flickr

HSBC Holdings PLC : * REMAINS ON TRACK TO HIT ALL OF FINANCIAL TARGETS, INCLUDING A RETURN ON TANGIBLE EQUITY OF AT LEAST 12% FROM 2023 ONWARDS - SPOKESPERSON

* EXPECT QUARTERLY DIVIDEND TO INITIALLY BE REINSTATED AT A LOWER LEVEL THAN HISTORICAL QUARTERLY DIVIDEND - SPOKESPERSON * INTENDS TO REVERT TO PAYING QUARTERLY DIVIDENDS IN 2023 - SPOKESPERSON

* OTHER INSTITUTIONAL INVESTORS DO NOT BELIEVE THERE IS ECONOMIC CASE FOR SPLITTING THE BANK - SPOKESPERSON * GIVEN THE CURRENT RETURNS TRAJECTORY, TARGETING A DIVIDEND PAYOUT RATIO OF AROUND 50% FOR 2023 AND 2024 - SPOKESPERSON

* REMAINS ON TRACK TO HIT ALL OF FINANCIAL TARGETS, INCLUDING A RETURN ON TANGIBLE EQUITY OF AT LEAST 12% FROM 2023 ONWARDS - SPOKESPERSON Related content: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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