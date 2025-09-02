Visa Scam Unveiled: Ingenious Engineer Arrested for Fake UK and Canada Visa Stickers
An engineer from Surat was arrested for allegedly providing fake visa stickers of the UK, Canada, and European nations to Delhi travel agents. Pratik Shah, a habitual offender, used advanced software and imported materials to create real-looking visas, defrauding hundreds of travelers over the last decade.
Devdiscourse News Desk | Surat | Updated: 02-09-2025 19:08 IST | Created: 02-09-2025 19:08 IST
- Country:
- India
Authorities have apprehended an engineer from Surat, accusing him of masterminding a sophisticated fake visa scam involving UK, Canada, and European nation stickers.
The suspect, Pratik Shah, allegedly provided meticulously designed fake visas to Delhi-based travel agents, duping customers into believing their visa applications were approved.
Shah, identified as a habitual offender with 12 prior fraud cases, used high-tech methods and foreign-sourced materials to create authentic-looking visas, defrauding nearly 700 travelers over a decade, police disclosed.
Advertisement