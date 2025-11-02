Zaporizhzhia in Darkness: Russia's Relentless Strikes Leave Thousands Powerless
Russia's overnight air assault on Ukraine's Zaporizhzhia region left nearly 60,000 people without power, causing extensive damage to infrastructure. The attacks, intensifying as winter approaches, aim to disrupt Ukraine's energy facilities. Regional governor Ivan Fedorov reported casualties and significant structural damage attributed to ongoing Russian artillery and drone strikes.
In a stark escalation of hostilities, Russia's overnight assault on Zaporizhzhia has plunged nearly 60,000 residents into darkness. The onslaught, involving missile and drone strikes, demolished infrastructure and injured two individuals, according to regional governor Ivan Fedorov.
With winter looming, Russia has intensified its attacks, targeting Ukraine's energy generation and distribution infrastructure to incite outages. The unrelenting strikes have placed Kyiv's emergency crews in a constant race against time, repairing damages and managing power shortages.
Zaporizhzhia, already beleaguered by daily artillery barrages, has seen its utilities crippled and its homes devastated. As Russia intensifies its military tactics, the region's governor Fedorov reported 800 strikes on 18 settlements, resulting in additional casualties.
