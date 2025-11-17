Left Menu

Diplomatic Tensions Rise Between Japan and China Over Taiwan Remarks

A senior Japanese diplomat will visit China to address a growing diplomatic dispute over Taiwan remarks made by Japan's Prime Minister, Sanae Takaichi. China has responded with strong criticism and threats, raising concerns about economic impacts in Japan, particularly in its tourism sector.

Updated: 17-11-2025 07:30 IST
A Japanese diplomat is set to visit China amid escalating tensions over remarks by Prime Minister Sanae Takaichi concerning Taiwan. Media reports indicate this visit aims to mitigate the dispute and clarify Japan's position on security.

China has issued stark warnings to Japan, threatening military repercussions if it intervenes in Taiwan. The Chinese government summoned Japan's ambassador to lodge a formal protest and advised its citizens against traveling to Japan, potentially impacting tourism-based businesses negatively.

The situation has drawn strong reactions from Chinese media, with state-linked outlets condemning Takaichi's comments as provocations. Economic analysts warn that a significant drop in Chinese tourists could result in a considerable economic setback for Japan, impacting its annual growth adversely.

