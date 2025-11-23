Jammu and Kashmir's Battle Against Terror: A High-Level Security Review
Lieutenant Governor Manoj Sinha chaired a high-level security meeting in Jammu and Kashmir, focusing on counter-terrorism strategies. He urged officials to intensify intelligence operations and monitor digital platforms for terrorist activities. Emphasis was placed on dismantling terror networks and ensuring a strict anti-terrorism approach.
- Country:
- India
Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha led a crucial security meeting, urging officials to adopt the strongest measures against terror sympathizers and radicalizers.
He called for intensified intelligence operations against terrorists and increased vigilance of digital platforms used by them. The meeting was attended by senior officials, including Chief Secretary Atal Dulloo and DGP Nalin Prabhat.
Sinha praised the proactive measures by Jammu and Kashmir Police in disrupting a national terror network led by 'radicalised doctors'. The LG emphasized a zero-tolerance policy on terrorism, aiming to dismantle the support structures aiding terrorists in the region.
(With inputs from agencies.)