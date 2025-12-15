Russia says it has captured Pishchane in eastern Ukraine, RIA reports
Russia's Defence Ministry said it had captured Pishchane in Ukraine's eastern Dnipropetrovsk region, Russian state news agency RIA Novosti reported on Monday.
Reuters could not immediately verify the report.
