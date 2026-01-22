Ukrainian Delegation Engages with U.S. Envoys in Davos
Top Ukrainian negotiator Rustem Umerov met with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner in Davos to discuss security guarantees and post-war recovery for Ukraine. Umerov also noted that a Ukrainian delegation met with Blackrock representatives to discuss Ukraine's rebuilding plans.
Devdiscourse News Desk | Updated: 22-01-2026 03:55 IST | Created: 22-01-2026 03:55 IST
Top Ukrainian negotiator Rustem Umerov revealed on Wednesday that he held talks with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner at the Swiss resort of Davos.
The discussion, held on the sidelines of the World Economic Forum, centered on securing safety guarantees for Ukraine while outlining a comprehensive post-war recovery strategy.
Umerov also mentioned that a Ukrainian team had discussions with Blackrock, a U.S. investment firm, about its commitment to Ukraine's rebuilding plans.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Karnataka Strengthens Global Ties at World Economic Forum
World Economic Forum 2024: Power Struggles and Diplomatic Chess
Dmall's Groundbreaking AI: Revolutionizing Retail with World Economic Forum Recognition
Drama Unfolds at World Economic Forum Dinner
World Economic Forum Leaders Clash Over Greenland Crisis and Global Trade