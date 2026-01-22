Left Menu

Ukrainian Delegation Engages with U.S. Envoys in Davos

Top Ukrainian negotiator Rustem Umerov met with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner in Davos to discuss security guarantees and post-war recovery for Ukraine. Umerov also noted that a Ukrainian delegation met with Blackrock representatives to discuss Ukraine's rebuilding plans.

Devdiscourse News Desk | Updated: 22-01-2026 03:55 IST | Created: 22-01-2026 03:55 IST
Top Ukrainian negotiator Rustem Umerov revealed on Wednesday that he held talks with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner at the Swiss resort of Davos.

The discussion, held on the sidelines of the World Economic Forum, centered on securing safety guarantees for Ukraine while outlining a comprehensive post-war recovery strategy.

Umerov also mentioned that a Ukrainian team had discussions with Blackrock, a U.S. investment firm, about its commitment to Ukraine's rebuilding plans.

(With inputs from agencies.)

